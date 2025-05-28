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Специалист назвала правила выбора солнцезащитных очков

По словам специалиста, линзы солнцезащитных очков должны содержать светофильтры.
Дарья Ситникова 2025-05-28 16:43:51
© Фото: Felix HÃ¶rhager, dpa, Global Look Press

Солнцезащитные очки - это важная защита для глаз от вредного УФ-излучения. Как выбрать те, которые помогут уберечь от ожогов и катаракты, рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова в материале aif.ru.

Со слов специалиста, линзы солнцезащитных очков должны содержать светофильтры. В идеале они должны иметь максимально прилегающую к лицу оправу и широкие дужки. Это сделано с целью минимизировать попадание боковых и отраженных солнечных лучей.

Помимо этого, Махкамова отметила, что многие предпочитают загорать без оправы, чтобы избежать белых кругов на лице. Однако солнечные лучи могут проникать в глаза и через неплотно закрытые веки. В случае если человек не хочет носить очки, можно использовать панаму или шляпу. Также не стоит снимать их даже в пасмурную погоду, облака пропускают до 90% ультрафиолета.

В летний период для тех, кто носит контактные линзы, лучше выбирать их с УФ-фильтром. Они хорошо защищают и от боковых лучей.

Тем, кто носит очки с диоптриями (для коррекции зрения), летом лучше использовать их с фотохромными линзами (хамелеоны), они изменяют степень защиты в зависимости от освещения.

Махкамова напомнила, что оправу необходимо приобретать в специализированных магазинах оптики, так как самостоятельно человек не сможет оценить степень защиты очков. А от неподходящих  вреда больше, чем пользы. В темных линзах зрачок расширяется, как в темной комнате, а это приводит к увеличению потока света, попадающего в глаз. Если в них нет УФ-фильтров, то из-за этого быстро может возникнуть повреждение хрусталика.

#Глаза #солнечные лучи #Оптика #солнцезащитные очки #светофильтры
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