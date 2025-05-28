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В Заксобрании Ленобласти объяснили сокращение времени продажи алкоголя

По словам депутата Бебенина, так местное правительство устанавливает общие «правила игры».
Гоар Хачатурян 2025-05-28 16:47:56
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Документ о регулировании продажи алкоголя в Ленинградской области - это попытка установить единые правила для всех жителей. Это касается не только торговли, но в том числе и стоимости патентов. Об этом заявил в беседе со «Звездой» председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

«В одной агломерации мы стараемся устанавливать единые правила для всех жителей», - сказал депутат.

До Ленинградской области такой документ был принят в Санкт-Петербурге, теперь на территории всей агломерации будет действовать единый режим продажи алкогольных напитков.

«Устанавливаем единые правила для общей нашей территории, чтобы народ не бегал из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область за водкой», - уточнил Бебенин.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания Ленинградской области ввели дополнительное регулирование продажи алкоголя. Изменения предусматривают сокращение времени торговли спиртными напитками в магазинах и объектах общепита в многоквартирных домах.

С 1 сентября алкогольную продукцию не будут продавать с 23.00 до 11.00. Ранее время продажи алкоголя ограничивалось до 09.00. Это соответствует ограничениям, действующим в Санкт-Петербурге.

#Санкт-Петербург #Алкоголь #Ленинградская область #продажа #наш эксклюзив #спиртные напитки
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