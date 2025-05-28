Юрист назвал ряд компенсаций для пассажиров в случае задержки рейса

Если рейс задерживается или переносится, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей», пассажир имеет право на ряд компенсаций. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» юрист Юрий Капштык.

«В случае если вы оказались в ситуации, когда задержка рейса по каким-либо обстоятельствам - неисправность самолета, погодные условия, - то, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и законом "О защите прав потребителей", пассажир имеет право на ряд компенсаций. В частности, если рейс задерживается на срок более двух часов, то вам в первую очередь должны предложить воду», - уточнил он.

По словам юриста, если рейс задерживается на срок более четырех часов, то пассажиру полагается еще и питание. Задержка рейса на неопределенное время (более шести часов) обязывает авиакомпанию предоставить пассажиру возможность проживания в ближайшей гостинице, где он может находиться до объявления о начале регистрации и, соответственно, вылета.

Также при наличии свободных мест на другие рейсы авиакомпании в данном направлении пассажир имеет право на перерегистрацию. Но на популярных направлениях свободных мест чаще всего не бывает, добавил Капштык.

Для пассажиров с детьми особые условия - они могут быть размещены в комнате матери и ребенка, а также им полагается неотложная медицинская помощь при необходимости.

Если по причине задержки, переноса или снятия рейса у пассажира срываются рабочие планы (например, командировка), то он (пассажир) имеет право письменно зарегистрировать заявление о возмещении дополнительных расходов, понесенных из-за возникших проблем.

Напомним, что минувшей ночью во всех московских аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Приостановили свою работу аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Помимо московских аэропортов, ограничения были введены во Владимире, Иванове, Костроме и Ярославле.