Владимир Зеленский выступает за продолжение конфликта, чтобы дольше находиться у власти, отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Украина будет зубами цепляться за продолжение войны. Потому что режим Зеленского существует только до тех пор, пока Киев находится в состоянии конфликта с нашей страной», - считает Джабаров.

После того как будет заключен мирный договор, начнется восстановление отношений и на Украине пройдут законные выборы, которые должны были состояться более года назад. У Зеленского не будет никаких шансов остаться у власти, добавил сенатор.

Он вспомнил заявления Зеленского, где тот утверждает, что конфликт закончится в конце 2026 года. Джабаров считает, что его словам не стоит верить, ведь позже он изменит свою позицию, указав окончание конфликта в 2027 или 2028 году.

Ранее Трамп написал, что Зеленский не приносит пользы своей стране - все, что выходит из его уст, создает проблемы, и лучше бы это прекратить.