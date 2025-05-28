МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Джабаров заявил, что Киев «цепляется зубами» за продолжение конфликта

После того как будет заключен мирный договор, начнется восстановление отношений и на Украине пройдут законные выборы. У Зеленского не будет никаких шансов остаться у власти, считает сенатор.
Ирина Егорова 2025-05-28 13:50:23
© Фото: CAP, PLF, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский выступает за продолжение конфликта, чтобы дольше находиться у власти, отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Украина будет зубами цепляться за продолжение войны. Потому что режим Зеленского существует только до тех пор, пока Киев находится в состоянии конфликта с нашей страной», - считает Джабаров.

После того как будет заключен мирный договор, начнется восстановление отношений и на Украине пройдут законные выборы, которые должны были состояться более года назад. У Зеленского не будет никаких шансов остаться у власти, добавил сенатор.

Он вспомнил заявления Зеленского, где тот утверждает, что конфликт закончится в конце 2026 года. Джабаров считает, что его словам не стоит верить, ведь позже он изменит свою позицию, указав окончание конфликта в 2027 или 2028 году.

Ранее Трамп написал, что Зеленский не приносит пользы своей стране - все, что выходит из его уст, создает проблемы, и лучше бы это прекратить. 

#Россия #Украина #Зеленский #конфликт #Владимир Джабаров #наш эксклюзив #урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 