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Очевидцы делятся кадрами столпотворения туристов у входа в аэропорт Внуково

Всего в столичных аэропортах задержали 52 рейса, отменили 62.
Ирина Егорова 2025-05-28 12:30:49
© Фото: korenyako, Telegram

На входе в аэропорт Внуково выстроилась огромная очередь из сотни людей, которые не могут войти в здание авиагавани, сообщают очевидцы. В зонах ожидания скопилось много людей на фоне утренних задержек рейсов, также видно столпотворение у касс - туристы пытаются обменять билеты.

Минувшей ночью вводились временные ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Всего в столичных аэропортах задержали 52 рейса, отменили 62.

В Росавиации отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Там же напомнили, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

#в стране и мире #Аэропорт #рейс #Внуково #задержки #очередь
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