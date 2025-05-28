Очевидцы делятся кадрами столпотворения туристов у входа в аэропорт Внуково

На входе в аэропорт Внуково выстроилась огромная очередь из сотни людей, которые не могут войти в здание авиагавани, сообщают очевидцы. В зонах ожидания скопилось много людей на фоне утренних задержек рейсов, также видно столпотворение у касс - туристы пытаются обменять билеты.

Минувшей ночью вводились временные ограничения в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Всего в столичных аэропортах задержали 52 рейса, отменили 62.

В Росавиации отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Там же напомнили, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.