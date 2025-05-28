YIe: сотрудник госбезопасности Финляндии потерял секретные документы в поезде

Сотрудник полиции безопасности Финляндии, которая занимается разведкой и борьбой с терроризмом, потерял секретные документы. Инцидент произошел во время служебной командировки, сообщает телерадиокомпания YIe.

Сотрудник госбезопасности добирался до пункта назначения на поезде и просто оставил рюкзак с документами на сидении.

Сообщается, что оставленные им бумаги имеют вторую степень секретности, пишет RT.

Другие подробности случившегося не приводятся. Известно лишь, что засекреченная в документах информация не попала в руки посторонних.

Провинившемуся полицейскому вынесли предупреждение.