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YIe: сотрудник госбезопасности Финляндии потерял секретные документы в поезде

Спецслужбам удалось пересечь утечку секретных данных, сотруднику вынесли предупреждение.
Ян Брацкий 2025-05-28 01:13:22
© Фото: XinHua, Global Look Press

Сотрудник полиции безопасности Финляндии, которая занимается разведкой и борьбой с терроризмом, потерял секретные документы. Инцидент произошел во время служебной командировки, сообщает телерадиокомпания YIe.

Сотрудник госбезопасности добирался до пункта назначения на поезде и просто оставил рюкзак с документами на сидении.

Сообщается, что оставленные им бумаги имеют вторую степень секретности, пишет RT.

Другие подробности случившегося не приводятся. Известно лишь, что засекреченная в документах информация не попала в руки посторонних.

Провинившемуся полицейскому вынесли предупреждение.

#поезд #спецслужбы #Финляндия #полиция #утечка данных
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