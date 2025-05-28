Резкие высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о действиях России в последнее время - это скорее «брак» в производстве, а не реальная позиция страны. Иногда Трамп допускает «сбои» в своей риторике. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

«Иногда по той же самой "эмоциональной нагрузке", о которой говорил пресс-секретарь российского президента, он (Трамп. - Прим. ред.) допускает подобного рода "сбои" в своей риторике и в своей логике. Но я исхожу из того, что все-таки это "брак" в работе, а не системные изменения позиции с точки зрения того, как к этой ситуации относится господин Трамп», - считает сенатор.

Кроме того, Косачев предположил, что на мнение Трампа о действиях РФ повлияла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время их недавнего телефонного разговора.

«В данном случае это совершенно точно была госпожа фон дер Ляйен, которая и "накрутила" Трампа вот этими ложными тезисами, дескать, без всякой причины Россия бьет по Украине. Это ложная интерпретация, она характерна не только для фон дер Ляйен, но практически для всех нынешних европейских политиков», - сказал Косачев.

Владимиру Зеленскому такие «сбои» выгодны, поскольку ему очень важно спровоцировать Россию на ответные удары, которые он впоследствии будет представлять в качестве российской агрессии. Россия на эти провокации не поддается - она, в отличие от Украины, никогда не бьет по площадям и работает точечно, отметил сенатор.

По словам зампреда Совета Федерации РФ, Трампу необходимо интересоваться реальной картиной мира, прежде чем делать подобного рода радикальные заявления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал критические высказывания Трампа в адрес российского лидера по поводу ударов ВС РФ по военным объектам на Украине следствием «эмоциональной перегрузки».