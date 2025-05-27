Под Воронежем столкнулись автобус и два грузовика, пострадали 14 человек

В Воронежской области в Раменском районе столкнулись рейсовый автобус и два грузовика, пострадали 14 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации из полиции, 27 мая водитель рейсового автобуса MAN, следуя маршруту Елец-Воронеж, нарушил безопасную дистанцию до двигавших спереди грузовых автомобилей. В результате чего, примерно в 14:50 на 481 км автодороги М-4 «Дон», они столкнулись.

Сообщается, что водители автобуса и грузовых автомобилей, а также 12 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Сейчас уже пострадавших доставили в медучреждение.

По предварительным данным, всего в автобусе находилось 40 человек.

На прошлой неделе в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы погиб ребенок.