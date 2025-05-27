МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Воронежем столкнулись автобус и два грузовика, пострадали 14 человек

Пострадавших доставили в больницу.
Дарья Ситникова 2025-05-27 20:12:31
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Воронежской области в Раменском районе столкнулись рейсовый автобус и два грузовика, пострадали 14 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации из полиции, 27 мая водитель рейсового автобуса MAN, следуя маршруту Елец-Воронеж, нарушил безопасную дистанцию до двигавших спереди грузовых автомобилей. В результате чего, примерно в 14:50 на 481 км автодороги М-4 «Дон», они столкнулись.

Сообщается, что водители автобуса и грузовых автомобилей, а также 12 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Сейчас уже пострадавших доставили в медучреждение.

По предварительным данным, всего в автобусе находилось 40 человек.

На прошлой неделе в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы погиб ребенок.

#Воронежская область #ДТП #пострадавшие #автобус #грузовой автомобиль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 