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В Госдуме назвали причины индексации тарифов на ЖКУ

Александр Якубовский сообщил, что 15% - это предельный рост индексации, установленный Правительством РФ.
Гоар Хачатурян 2025-05-27 20:11:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ЖКХ - многоструктурная отрасль, в которой используются строительные материалы, регулярно растущие в цене. Кроме того, в отрасли необходима индексация заработной платы рабочих, что напрямую зависит от тарифов на коммунальные услуги. Об этом в беседе со «Звездой» заявил Депутат Госдумы, член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«На мой взгляд, к сожалению, ждать понижения тарифов - это утопия, по одной простой причине - отрасль ЖКХ она не существует в вакууме, в ней работают рабочие, у которых должна как-то индексироваться заработная плата, в ней используются строительные материалы, которые регулярно растут в цене, причем гораздо выше, чем индексируются тарифы, и так далее», - уточнил он.

Как сообщил депутат ГД, ЖКХ нужны дополнительные программы субсидирования. Департамент рассматривает различные варианты введения программ поддержки молодых семей с детьми.

«Что касается дополнительного субсидирования, на мой взгляд, нам абсолютно точно нужны дополнительные программы поддержки молодых семей с детьми, например, поэтапно снижая размер платы за каждого ребенка. И такие предложения мы сейчас рассматриваем», - сказал Якубовский.

Напомним, что тарифы ЖКХ в Москве, согласно распоряжению правительства РФ, с 1 июля 2025 года будут проиндексированы. Предельный индекс размера платы за коммунальные услуги составит 15%.

#индексация #наш эксклюзив #ЖКХ #тарифы жкх #Александр Якубовский
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