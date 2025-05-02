Abrams, Bradley, Marder: в Екатеринбурге открылась выставка трофеев СВО

Экскурсовода засыпают вопросами, но у бойца с позывным Премьер ответы отскакивают от зубов. Урановая броня и динамическая защита не спасли американский танк на Донецком направлении. Наш FPV-дрон залетел в открытый люк, превратив Abrams в груду железа. Сам экскурсовод - огнеметчик штурмовой бригады. Встречать Abrams в бою, говорит, не приходилось, в отличие от американских БМП Bradley.

«В лоб, конечно, к ней лучше не подходить, у Bradley прекрасная система наблюдения. Стараемся технику обходить, как-то к ней подбираться, чтобы она нас не заметила. И потом действовать: сжигать, устанавливать заряды, пытаться подбить гранатой. Лучше по гусеницам, чтоб наверняка», - рассказывает Премьер.

Трофейная американская БМП Bradley здесь тоже имеется. Стоит рядом с немецкой и голландской бронетехникой.

Техника выставлена максимально в том же виде, в каком она применяется в зоне проведения специальной военной операции. Со всей защитой - противокумулятивными решетками, антидроновой занавеской из цепей. Она препятствует попаданию FPV-дрона в десантное отделение машины.

На машинах видны боевые повреждения - следы от осколков, отверстия от попадания кумулятивных боеприпасов. Эти отметины для Александра - как азбука Брайля. Пальцами он считывает информацию с трофейного БТР финского производства. Для инвалидов по зрению организаторы выставки сделали исключение. Разрешили трогать экспонаты, организовали сопровождение.

«Осколочные, пулевые повреждения, какие-то помятости, погнутости. Была машина выгоревшая изнутри. Начинаешь представлять себе сражения. Одно дело - слушать военную хронику, а другое - своими глазами, или в нашем случае - руками ощутить, понять», - говорит посетитель выставки Александр Меньшиков.

Семья Саперовых пришла на выставку в полном составе. Посмотрев на некогда грозную бронетехнику, 7-летний Игорь, кажется, понял главное. Для нашей страны она страшная, но мы справимся, говорит он.

«На вражеской технике висят флаги и можно воочию увидеть, какое количество стран заинтересовано в том, чтобы попытаться с нами справиться», - делится отец мальчика Максим.

С самого утра на экспозицию выстроилась очередь. Выставка закроется после Дня Победы. Только в первые часы работы ее посетили более десяти тысяч человек.