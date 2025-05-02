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Косиняк-Камыш: Польша начала операцию по защите неба над Балтикой

По словам польского министра обороны, данное мероприятие – « это ответ на угрозы».
Виктория Бокий 2025-05-02 23:33:29
© Фото: IMAGO, BjÃƒÂrn Trotzki, Globallookpress

Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в операции по защите неба над Балтикой участвуют «новые силы и ресурсы в виде патрульных миссий самолетов и вертолетов».

Косиняк-Камыш отметил, что данные мероприятия – «это ответ на угрозы», с которыми сталкивается Польша, страны Северной Европы и Балтии. В частности, эти меры начали приниматься якобы после нарушения польского воздушного пространства российской авиацией.

Напомним, что в настоящее время в Балтийском море проходит военно-морская операция Baltic Sentry, в которой участвуют флоты из стран НАТО. Их главная задача – защитить критическую инфраструктуру Балтики от диверсий.

#в стране и мире #Польша #Балтийское море #Владислав Косиняк-Камыш #министр обороны польши
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