Косиняк-Камыш: Польша начала операцию по защите неба над Балтикой

Польша начала новую операцию по укреплению защиты неба над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в операции по защите неба над Балтикой участвуют «новые силы и ресурсы в виде патрульных миссий самолетов и вертолетов».

Косиняк-Камыш отметил, что данные мероприятия – «это ответ на угрозы», с которыми сталкивается Польша, страны Северной Европы и Балтии. В частности, эти меры начали приниматься якобы после нарушения польского воздушного пространства российской авиацией.

Напомним, что в настоящее время в Балтийском море проходит военно-морская операция Baltic Sentry, в которой участвуют флоты из стран НАТО. Их главная задача – защитить критическую инфраструктуру Балтики от диверсий.