Axios назвал претендента на пост советника Трампа по нацбезопасности

Пост советника президента США по нацбезопасности после увольнения Майка Уолтца может занять замглавы администрации США и советник по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер. Об этом сообщает портал Axios.

«Для Миллера не будет чем-то необычным занимать несколько должностей, как и для Рубио», - говорится в публикации.

Стивен Миллер является ведущим архитектором планов Трампа по массовой депортации мигрантов из США.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолцт покинул свой пост. Уолтц будет назначен постпредом США при ООН, заявил глава Белого дома.

Временно исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет госсекретарь Марко Рубио.