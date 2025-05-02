Bild: новое правительство ФРГ планирует рассмотреть вопрос запрета АдГ

Лидер социально-демократической партии Германии Ларс Клингбайль ожидает, что новый кабмин проведет оценивание выводов ведомства по охране конституции ФРГ, которое прописало «Альтернативе для Германии» статус правоэкстремистской организации, и быстро примет решение о возможном запуске процедуры запрета. Об этом сообщил таблоид Bild.

«Как те, кто принимает политические решения, теперь мы также несем ответственность за защиту нашей демократии от ее врагов, и поэтому мы должны очень быстро принять решения в новом правительстве, в коалиции, что из этого следует», - добавил Клингбайль.

В пятницу федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как «устоявшуюся правоэкстремистскую организацию» на территории всей страны. Во время исследования ведомства выяснилось, что понимание народа, которое господствует в АдГ, и считается основанным на этническом происхождении, несовместимо со «свободным демократическом порядком». После проведенной проверки в ведомстве утвердили, что в партии не считают выходцев из мусульманских стран равноправными членами немецкого народа.

Со слов экс-депутата Бундестага от «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт заявил, что этими действиями немецкие власти пытаются устранить оппозицию в стране, используя для этого антидемократические методы. Он подчеркнул, что все выводы немецкой контрразведки несостоятельны.

Помимо этого, уходящий канцлер Олаф Шольц заявил, что саму возможную процедуру запрета партии нельзя поторапливать.