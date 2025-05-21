Задержан россиянин, передававший Киеву данные о ПВО в Калужской области

Российские силовики задержали жителя Калужской области, который передавал Киеву данные о ПВО в регионе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, россиянин хотел заложить в тайники пауэрбанки, сухпайки и энергетики для украинских диверсионных групп.

В телефоне злоумышленника была обнаружена переписка с куратором и боевиками террористических организаций, запрещенных на территории России. В беседе обсуждались планы по организации диверсионно-террористической деятельности в России.

ФСБ отмечает, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и Whatsapp* в своей противоправной деятельности

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемый полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Сейчас он заключен под стражу.

* Платформа WhatsApp принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.