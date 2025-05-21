Мэр Ставрополя заявил об отсутствии угрозы обрушения дома после взрыва газа

Угрозы обрушения жилого дома в Ставрополе, в котором произошел взрыв газа, нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ульянченко.

«Специализированная организация завершила обследование дома, пострадавшего от взрыва газа. Угрозы обрушения, а также жизни и здоровью жителей, нет», – сообщил градоначальник.

Он добавил, что все коммуникации и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, кроме газоснабжения.

Взрыв в многоэтажке произошел утром 21 мая. В результате пострадали три человека, в том числе, ребенок. Из-за обрушений конструкций внизу повреждены 50 автомобилей.