МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мэр Ставрополя заявил об отсутствии угрозы обрушения дома после взрыва газа

Жильцов уже начали запускать обратно в свои квартиры.
Константин Денисов 2025-05-21 22:10:38
© Фото: sk_gumchs Telegram

Угрозы обрушения жилого дома в Ставрополе, в котором произошел взрыв газа, нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ульянченко.

«Специализированная организация завершила обследование дома, пострадавшего от взрыва газа. Угрозы обрушения, а также жизни и здоровью жителей, нет», – сообщил градоначальник.

Он добавил, что все коммуникации и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, кроме газоснабжения.

Взрыв в многоэтажке произошел утром 21 мая. В результате пострадали три человека, в том числе, ребенок. Из-за обрушений конструкций внизу повреждены 50 автомобилей.

#в стране и мире #пострадавшие #Взрыв газа #ставрополь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 