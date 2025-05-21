Представительство: изменение маршрута спасло дипломатов РФ от обстрела в Дженине

Российские дипломаты не попали под обстрел в городе Дженин, они отклонились от маршрута. Об этом рассказали «Звезде» в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации.

«У российских дипломатов возникли изменения в графике мероприятий, поэтому по счастливой случайности наших коллег там не было», - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации добавила, что дипломаты из России посещали Дженин неделю назад вместе с представителями ООН. По ее словам, тогда все прошло в штатном режиме без происшествий.

Палестинское внешнеполитическое ведомство утверждает, что израильские военные открыли огонь по делегациям из европейских и арабских стран, чтобы их запугать.

В свою очередь в ЦАХАЛ заявили, что дипломаты заехали в район, где им нельзя было находиться. Военные произвели предупредительные выстрелы в воздух и не целились в людей. В армии Израиля подчеркнули, что сожалеют о произошедшем.