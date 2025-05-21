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Врач о птичьем гриппе: один человек может заразить сразу 100

Заболевание в будущем может начать передаваться от кошек к человеку.
Константин Денисов 2025-05-21 15:50:21
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об опасности, которую представляет штамм птичьего гриппа, в случае, если им заразится человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что новая эпидемия набирает обороты в европейских странах и в США, где происходит массовое заражение кошек. Потенциально вирус может начать передаваться от них человеку.

«Птичий грипп имеет определенную циркуляцию, и мы с ним тоже встречаемся ежегодно. Последняя достаточно серьезная вспышка птичьего гриппа было в 2011-2012 годах в России, и тогда мы видели даже летальные исходы поэтому заболевание достаточно опасно», - рассказал эксперт.

По словам эксперта, вирус опасен тем, что поражает не только легкие, но и мозг и характеризуется нарушением свертываемости крови. Именно отсюда идет большое количество летальных исходов.

«Птичий грипп передается не только воздушно-капельным путем, но даже через фекалии. И один человек может заразить сразу 100», - предупредил Осипов.

Впрочем, по словам врача, в 2025 году на территории Московской области заболевание пока не регистрировалось. А для того, чтобы обезопасить себя от него или как минимум от тяжелого течения болезни, необходимо поставить вакцину даже от обычного гриппа.

Ранее об опасности передачи птичьего гриппа от кошки к человеку предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, если вирус мутирует и появится новый способ передачи, то мир может столкнуться с новой эпидемией, сравнимой с черной оспой, пишут «Известия».

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