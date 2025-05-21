Юстина, робособаки и киберконсультант: какие инновации показали на ПМЮФ

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) 2025 года удивил участников и зарубежных гостей необычными экспонатами. Так, российские разработчики представили идею Министерства юстиции - аватар Юстину, которая совместила в себе бесплатную юридическую помощь и современные цифровые технологии с применением искусственного интеллекта.

Аватар распознает разговорную речь, мимику, жесты и способна проконсультировать по любому юридическому вопросу. Так, директор Департамента информатизации и цифровой трансформации Министерства юстиции Андрей Фридштанд попросил ее ответить, как оспорить неправильно выписанный штраф за парковку.

Кроме Юстины, по площадкам форума гуляла робособака. Также там заметили кибернетического консультанта, который тоже взаимодействовал с участниками форума. Как сообщил преподаватель МИРЭА - Российского технологического университета Александр Морозов, робот будет выступать в качестве консультанта - общаться с людьми и отвечать на их вопросы. Он продемонстрировал, как робот понимает человеческую речь и выполняет просьбы.

Одной из главных ценностей форума стала реплика большой императорской короны - точно такую же носили все российские монархи, начиная с Екатерины Великой. Главный эксперт Гохран России Елена Шальнова сообщила, что в ней 11 352 бриллиантов, стоимость оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

Петербургский юридический форум продлится три дня, за это время участники посетят около 120 мероприятий - сессии, совещания, лекции, презентации, заседания и деловые завтраки.