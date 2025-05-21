Появились кадры взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе

В Сети появились кадры момента взрыва в многоэтажке Ставрополя, а также последствий инцидента.

На кадрах видно, что в момент взрыва на этаже образовывается облако пыли. Затем огромные куски стен многоэтажки падают на расположенные на улице автомобили. Также можно увидеть, что в результате взрыва серьезно пострадали несколько квартир.

Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента пострадали три человека, среди которых ребенок.

В региональной прокуратуре заявили о проведении проверки выполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

В среду, 21 мая, в Ставрополе прогремел взрыв. В результате пострадал этаж жилого дома. По предварительным данным, произошел взрыв газа.