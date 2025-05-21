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Появились кадры взрыва в жилой многоэтажке в Ставрополе

По данным регионального Минздрава, в результате происшествия пострадали три человека.
Глеб Владовский 2025-05-21 10:23:13
© Фото: Telegram/chp_26stv © Видео: Telegram/chp_26stv

В Сети появились кадры момента взрыва в многоэтажке Ставрополя, а также последствий инцидента.

На кадрах видно, что в момент взрыва на этаже образовывается облако пыли. Затем огромные куски стен многоэтажки падают на расположенные на улице автомобили. Также можно увидеть, что в результате взрыва серьезно пострадали несколько квартир.

Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента пострадали три человека, среди которых ребенок.

В региональной прокуратуре заявили о проведении проверки выполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

В среду, 21 мая, в Ставрополе прогремел взрыв. В результате пострадал этаж жилого дома. По предварительным данным, произошел взрыв газа.

#взрыв #проверка #кадры #ставрополь
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