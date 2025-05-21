Опубликованы кадры с места ДТП со спорткаром в Подмосковье

Появилось видео с места аварии со спорткаром McLaren. Инцидент произошел сегодня вечером в Одинцовском районе Московской области.

На кадрах можно увидеть обломки автомобиля, разбросанные по дороге. Уборщики собирают их в мешки. На месте все еще работает полиция.

ДТП произошло вечером во вторник 20 мая. Машина влетела в дорожное ограждение и вспыхнула, затем ее отбросило к обочине. За рулем, по имеющейся информации, находился мужчина 1981 года рождения, а в салоне был пассажир. Оба пострадали.