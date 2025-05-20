Индустриальный парк и миллионы туристов: как прошел Российско-Китайский форум

В Хабаровске открылся Российско-Китайский форум (РКФ), который посвящен сотрудничеству обеих стран. Во время него прозвучали разные прогнозы, заявления и уже есть некоторые договоренности.

Так, Москва и Пекин начинают масштабное строительство на острове Большой Уссурийский на реке Амур. О его совместном развитии договорились еще год назад, а теперь стороны начинают строительство инфраструктуры.

Скоро там появятся пункт пропуска, зона беспошлинной торговли, таможенный терминал, новый международный логический узел и индустриальный парк. Китайские малые и средние предприятия смогут оперативно начать производство, а помещения с необходимой инфраструктурой уже будут готовы, останется лишь завести оборудование.

Кроме того, к 2030-му году пассажиропоток между нашими странами увеличится до полутора миллионов человек, что в 10 раз больше, чем сейчас. Также по Амуру могут начать курсировать корабли на электрическом ходу. Их построят на местном судостроительном заводе.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание. Мероприятие собрало почти 3 000 участников - представителей бизнеса, власти и креативных индустрий.