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В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки

Местные власти пока не оповещали население о необходимости эвакуации или об отмене рейсов из-за извержения.
Дарина Криц 2025-05-20 03:59:36
© Фото: WNongbri85599, X © Видео: WNongbri85599, X

Индонезийские власти повысили до самого высокого уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки.

Такое решение было принято после того, как он в восьмой раз выбросил вулканический пепел. высота выброса пепла варьировалась от 3 до 5,5 километра. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу местного вулканологического агентства Мухаммада Вафида.

«Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, в воскресенье выбросил вулканический пепел на высоту от 3 километров (1,86 мили) до 5,5 километра», - цитируют журналисты заявление Вафида.

При этом власти пока не оповещали о необходимости эвакуации жителей или об отмене рейсов из-за извержений.

На распространившихся в Сети кадрах видно, что Левотоби Лаки-лаки выпускает гигантские столбы вулканического пепла, которые поднимаются из кратера и заполонили практически все небо. Утром 19 мая он снова извергался, выбросив облака пепла высотой 1,2 километра.

#в стране и мире #вулкан #индонезия #Извержение вулкана #Левотоби Лаки-лаки
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