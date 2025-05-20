Путин заявил, что не стал бы заставлять золотую рыбку исполнять его желания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по «экологическим соображениям» отпустил бы золотую рыбку и не стал заставлять ее исполнять желания. Так он ответил на вопрос 12-летней Айсель на встрече с детьми из образовательного центра «Сириус».

«Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания», - сообщил президент.

Путин подчеркнул, что постарался бы сам определить свои цели и достичь их. Его встреча с учащимися центра «Сириус» прошла в понедельник 19 мая на фоне рабочей поездки в Сочи.