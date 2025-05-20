В центре Бакулева пациентке вживили клапан из сердца быка

Сразу три уникальных операции провели в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Среди них операция на сердце пациенту, который родился 12 дней назад. На крохотном, размером с перепелиное яйцо сердце тоже удалось провести хирургические манипуляции.

Ребенок родился с заболеванием - транспозиция магистральных артерий. Это порок, при котором венозная артерия и аорта перепутаны местами. Патологию обнаружили еще на 28 неделе беременности матери. В первые сутки после рождения врачи провели процедуру Рашкинда, при которой пробивается отверстие в сердечной перегородке. Теперь врачи заново переподключили к сосудам сердце малыша. Данная операция стала второй.

Помимо этой операции, хирурги вживили в сердце женщины клапана из биоматериала - сердца быка. В детстве пациентке уже меняли клапан, разделяющий правое предсердие и желудочек, и теперь он отработал свой срок. Однако опасно вскрывать сердце во второй раз, и поэтому новый «переключатель» ввели через трубку - катетер, а по сосудам добрались до сердца.

Третью операцию провели 52-летнему пациенту, на профессиональном языке она называется «Дэвид через мини доступ». Манипуляции продлились порядка пяти часов, в это время пациенту реконструировали аорту. Во время диспансеризации у мужчины выявили аневризм аорты - при этом заболевании участок самой крупной артерии в организме начинает расти, надуваться и может лопнуть в любой момент. Диагноз никак себя не проявляет - нет ни боли, ни спазмов.

Все эти три показательные операции в центре Бакулева осуществили в рамках XXVIII Международной конференции ежегодной майской сессии. За год в «Бакулевке» провели более 15 тысяч операций и спасли пациентов возрастом от нескольких часов до 102 лет.