МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роскомнадзор: сервисы ФНС атакуют со скоростью 2 млн запросов в секунду

На работу ресурсов ведомства поступали многочисленные жалобы.
Константин Денисов 2025-05-20 15:22:49
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 08.00 утра 19 мая фиксирует многочисленные жалобы на работу ресурсов ФНС России, СБИС и «Госключ». Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в Роскомнадзоре.

Так, в ЦМУ ССОП рассказали о том, что причиной сбоя стала масштабная кибератака, в ходе которой системе безопасности ресурсов приходилось отражать до 2 млн запросов в секунду.

В ведомствах отметили, что все службы безопасности и ресурсы сейчас работают в штатном режиме.

Проникновений в инфраструктуру ФНС не допущено. Однако атаки еще продолжаются. Об их окончании ведомство проинформирует дополнительно.

#кибератаки #роскомнадзор #наш эксклюзив #ФНС РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 