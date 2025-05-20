Роскомнадзор: сервисы ФНС атакуют со скоростью 2 млн запросов в секунду

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 08.00 утра 19 мая фиксирует многочисленные жалобы на работу ресурсов ФНС России, СБИС и «Госключ». Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в Роскомнадзоре.

Так, в ЦМУ ССОП рассказали о том, что причиной сбоя стала масштабная кибератака, в ходе которой системе безопасности ресурсов приходилось отражать до 2 млн запросов в секунду.

В ведомствах отметили, что все службы безопасности и ресурсы сейчас работают в штатном режиме.

Проникновений в инфраструктуру ФНС не допущено. Однако атаки еще продолжаются. Об их окончании ведомство проинформирует дополнительно.