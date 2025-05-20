WP: Трамп хочет выплачивать беженцам из Украины по 1 000 долларов за депортацию

Президент США Дональд Трамп предложил выплачивать украинским беженцам по 1 000 долларов за добровольную депортацию на родину. Об этом сообщает The Washington Post.

На данный момент соответствующий указ находится в стадии разработки. Авторы публикации отмечают, что речь не только о гражданах Украины, но и о других беженцах и мигрантах.

С помощью подобной меры глава Белого дома рассчитывает выслать из страны около 200 тысяч граждан Украины и почти полмиллиона гаитян.

Примечательно, что на реализацию будущего указа предусмотрено потратить из бюджета 250 млн долларов, которые изначально планировались для оказания помощи иностранным государствам, в том числе и Украине.

Ранее газета сообщала, что порядка одного миллиона нелегальных мигрантов могут депортировать из США в течение ближайшего года. Такие планы прорабатывают в администрации президента Дональда Трампа.