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FPV-дроны на оптоволокне сожгли технику ВСУ у границы с Курской областью

На опубликованных кадрах можно увидеть уничтоженные пикапы, легковые автомобили и даже бронетранспортеры ВСУ.
2025-05-20 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вдоль границы Курской области работают расчеты FPV-дронов бойцов Уссурийского соединения ВДВ. Они не позволяют украинским боевикам проникнуть на территорию российского региона.

Ежедневно десантники уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ. По объектам противника они работают ударными дронами на оптоволоконных кабелях. Замаскированную технику в лесопосадках находят операторы БПЛА.

Расчеты операторов беспилотников работают парами: один человек готовит к запуску ударный дрон на оптоволокне, в это время другой разведывает местность и выявляет вражеские цели для удара.

Запустив летательный аппарат, второй номер расчета корректирует его полет для точного наведения на цель. В один из таких вылетов дронами-камикадзе удалось уничтожить всю выявленную боевую технику ВСУ.

В апреле сообщалось, как операторы БПЛА уничтожили склад горюче-смазочных материалов и украинскую самоходную артустановку в ДНР. Замаскированную технику нашли в районе населенного пункта Клебан-Бык и уничтожили при помощи FPV-дронов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВДВ #граница #Курская область #ВСУ #FPV-дроны #уссурийские десантники
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