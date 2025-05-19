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Артистка цирка погибла при выполнении трюка в Магнитогорске

Девушка выполняла трюк на высоте более четырех метров без страховки.
Игнат Далакян 2025-05-19 09:13:07
© Фото: su_skr74, Telegram © Видео: su_skr74, Telegram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти артистки цирка в Магнитогорске. Об этом сообщило СУ СК России по Челябинской области.

По данным следователей, должностные лица Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда, предъявляемые к подготовке цирковых представлений. Известно, что гимнастка выполняла акробатический трюк без страховки, в результате чего сорвалась с высоты более четырех метров.

От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и запросили необходимую документацию. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #цирк #Следственный комитет #Трагедия #Уголовное дело #гимнастка #артистка цирка
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