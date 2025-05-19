Более 5 тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за обрушения скалы

В Дагестане газовая труба повредилась в результате обрушения скалы. Об инциденте сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 19:45 от диспетчеров ЕДДС Докузпаринского района поступило сообщение о том, что на окраине с. Усухчай в результате обрушения скальной массы, повреждена газовая труба высокого давления d-273 мм протяженностью 50 м», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в двух населенных пунктах, где живет 5 333 человека, отключили газ.

В районной администрации заверили, что специалисты уже работают над восстановлением газоснабжения, однако ремонтные работы займут некоторое время. Точных сроков пока не назвали. Также администрация посоветовала жителям быть осторожнее при использовании альтернативных источников энергии, таких как газовые баллоны и электрические печи.