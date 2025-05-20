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В Алуште построят уникальный мост с видом на Черное море

Новый готовый восьмикилометровый мост станет участком трассы «Таврида», его сдадут в 2026 году.
Михаил Аброськин Марина Крижановская 2025-05-20 00:10:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Республике Крым строители приступили к важному этапу в строительстве нового уникального восьмикилометрового моста в Алуште с видом на Черное море. Новый объездной участок станет частью знаменитой трассы «Таврида» и позволит добраться до Ялты быстрее на полтора часа, минуя пробки в самой Алуште.

В настоящее время идет завершение работы над съездом с этой трассы около Симферополя в сторону Алушты. Будет и мост через реку, и высокий виадук в горах, и две развязки. Строители уже приступили к одному из важнейших этапов возведения моста, насыщенного инженерными решениями.

Заместитель начальника строительного управления по проектированию транспортных объектов АО «ВАД» Павел Шоршилин рассказал «Звезде», что уникальность этого сооружения в том, что сталь-железобетонное пролетное строение в готовом виде будут надвигать в прямом смысле на опоры будущего моста. В общей сложности все металлоконструкций весят более 750 тонн.

Инженерам и строителям предстоит «перешагнуть» 160 метров от одного склона горы до другого. В сочетании с неоднородным грунтом, с непростой логистикой и изогнутой формой самого моста это делает работу строителей и инженеров особенно сложной. Планируется, что мост, по которому пройдет четырехголосная магистраль, будет сдан уже в 2026 году.

#в стране и мире #Крым #строительство #мост #трасса Таврида #Алушта
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