В Сочи вынесли приговор хозяину хаски, напавших на девятилетнего мальчика. Об этом пишет 360.ru, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы. В настоящий момент приговор в силу еще не вступил.

По данным следователей, Роман Цыганков не уследил за собаками, оставил их на территории своего домовладения без еды, воды и присмотра. В конце февраля животные сорвались с привязи и напали на ребенка. В результате лицо школьника было истерзано.

Подсудимый признал свою вину. Мужчина объяснил свои действия тем, что не смог добраться до участка из-за плохой погоды. Он также добавил, что раньше собаки не проявляли агрессии к прохожим.

Отец пострадавшего мальчика Валентин Королев рассказал, что виновный не компенсировал нанесенный здоровью вред в полном объеме. По его словам, хозяин собак только один раз перевел 50 тысяч рублей.

«Он звонил, извинялся, на что я ответил, что все будет в рамках закона. Думаю, что он должен компенсировать все наши издержки», - сказал Валентин.

Королев не уточнил, собирается ли обжаловать приговор суда. Он отметил, что этим вопросом занимаются его адвокаты.

Ранее следователи допросили хозяина двух собак, напавших на девятилетнего ребенка. Им оказался 48-летний житель Сочи.