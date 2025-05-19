Life: пожизненно осужденный физик-маньяк добивается выхода на свободу

Осужденный на пожизненный срок физик-маньяк, который отбывает наказание за убийства и кражи в мордовской колонии, стремится заменить наказание на определенный срок. По данным Life.ru, он уже добился частичного смягчения приговора.

Уроженец Украины Игорь Лендьел в юности переехал в Москву, где окончил институт, стал отцом троих детей и преподавал физику. Преступную деятельность он начал в 1991 году. К этому времени он сменил свою профессию на ремонт квартир. Вместе со своим подельником Лендьел совершил двойное убийство в доме, где и работал. Позднее, в 1993 году, ради наживы убил еще одного человека.

В этом же году его арестовали. В исправительной колонии Лендьел провел уже 31 год. Изначально в 1994 году он был приговорен к расстрелу, однако спустя пять лет высшую меру ему заменили на пожизненное лишение свободы.

В 2024 году заключенный подал ходатайство о пересмотре приговора, и суд согласился смягчить наказание по одной статье о краже. Лендьелу сократили срок на семь месяцев за примерное поведение, однако пожизненный срок все еще остался в силе.