Amnesty International признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность международной неправительственной организации Amnesty International в Российской Федерации нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что организация зарегистрирована в Лондоне. В Генпрокуратуре пояснили, что с начала специальной военной операции активисты Amnesty International пытались усилить военное противостояние в регионе. По данным надзорного ведомства, члены организации оправдывали преступления украинских неонацистов, призывали увеличить их финансирование, а также настаивали на изоляции России как в политической, так и в экономической сфере. Также говорится о финансировании деятельности иностранных агентов в стране и поддержке экстремистских организаций.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательным фонд Элтона Джона. По данным ведомства, организация критикует страны с традиционными ценностями и активно участвует в информационной кампании против РФ.