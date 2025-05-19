МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Amnesty International признали нежелательной в России

Зарегистрированная в Лондоне Amnesty International финансирует деятельность иностранных агентов в России и поддерживает экстремистские организации, отметили в Генпрокуратуре РФ.
Игнат Далакян 2025-05-19 13:42:11
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность международной неправительственной организации Amnesty International в Российской Федерации нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что организация зарегистрирована в Лондоне. В Генпрокуратуре пояснили, что с начала специальной военной операции активисты Amnesty International пытались усилить военное противостояние в регионе. По данным надзорного ведомства, члены организации оправдывали преступления украинских неонацистов, призывали увеличить их финансирование, а также настаивали на изоляции России как в политической, так и в экономической сфере. Также говорится о финансировании деятельности иностранных агентов в стране и поддержке экстремистских организаций.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательным фонд Элтона Джона. По данным ведомства, организация критикует страны с традиционными ценностями и активно участвует в информационной кампании против РФ.

#в стране и мире #генпрокуратура #нежелательная организация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 