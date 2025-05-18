Баня и сушка мяса: как выглядит подземный тыловой комплекс в зоне СВО

Минобороны показало кадры подземного комплекса для восстановления боеспособности десантно-штурмового полка ВДВ группировки войск «Днепр».

В этом защищенном блоке на Каховском направлении могут отдохнуть и связаться со своими родными и близкими бойцы, которые вернулись с боевой задачи. Там есть все, что нужно, чтобы получить нужную информацию, привести в порядок себя, свою форму и технику.

Обслуживает этот комплекс рота материального обеспечения полка, которой командует офицер с позывным Опер. Он подписал контракт в 2023 году, а до того служил в МВД в спецзвании капитана полиции, старшим оперуполномоченным по борьбе с коррупцией. В Воздушно-десантных войсках ему присвоили звание гвардии лейтенанта.

В подземном комплексе соорудили небольшой музей. В экспозиции - минометы, стрелковое оружие, гранатометы, беспилотники, элементы экипировки противника, которые наши десантники захватили при выполнении задач на островах в дельте Днепра.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.