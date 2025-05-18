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SRL: ученые зафиксировали необычные колебания, охватившие Землю

Предварительно, подобный гул мог возникнуть из-за взаимодействия морских волн у материков и островов.
Лиза Губина 2025-05-18 22:37:08
© Фото: Danita Delimont.com, Global Look Press

Сейсмологи на этой неделе зафиксировали неопознанные колебания земной коры, напоминающие гул, они продолжались в течение девяти дней и были равномерными, пишет журнал Seismological Research Letters. Однако специалисты не смогли отнести к какому-либо известному явлению.

Речь идет о колебаниях длительностью 92 секунды, которые возникали в разных точках мира, в том числе в Арктике и Антарктике.

Ученые приняли решение назвать подобный эффект «неопознанным сейсмическим объектом». Сообщается, что регулярность и ритмичность происходящего не свойственны известным явлениям.

Предварительно, подобный гул мог возникнуть из-за взаимодействия океанических волн - они также происходят в естественных условиях каждые полторы минуты.

#в стране и мире #Земля #ученые #сейсмологи #океанические волны #неопознанное явление
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