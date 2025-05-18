«Все встали рядом с ним»: как Ардзинба боролся за независимость Абхазии

В Абхазии на этой неделе прошли торжества в честь 80-летия со дня рождения первого президента республики Владислава Ардзинба - человека, чье имя неразрывно связано с историей страны и ее сложной и кровопролитной борьбой за независимость.

«Он сплотил народ, во главе встал, и все встали рядом с ним! Ни один, весь народ - от малого до большего жители Абхазии встали рядом с ним! Его слово многое значило», - поделился Лоранд Зантария.

Для Абхазии фигура Ардзинба – не просто знаковая, она определила ход истории для всей страны. Владислав Ардзинба по образованию ученый, историк, человек изначально максимально далекий от политики. Востоковед, который увлекался историей, культурой и религиозными верованиями древних и исчезнувших народов.

Но все изменилось в конце 1980-ых, начале 1990-ых годов, когда во всех национальных республиках стали усиливаться центробежные силы. Тогда народ Абхазии начал проводить курс на самоопределение и защиту своих интересов.

Все это происходило на фоне жесткого давления Тбилиси на Абхазию, резкого обострения давнего грузино-абхазского конфликта, когда целенаправленно проводилась политика насильственной грузинизации местного населения, ущемлялись прав абхазов на изучение своего языка. В результате на крохотное государство обрушилась вся военная армада, на тот момент весьма мощного Тбилиси.

Ранним утром 14 августа войска Госсовета Грузии перешли границу на реке Ингур, и маршем пошли вглубь республики. С первых же минут войны начались повальные грабежи и этнические чистки. Принуждение Сухума к покорности превратилось в геноцид из без того немногочисленного абхазского народа.

И тогда ученому-востоковеду, на тот момент уже председателю Верховного Совета Абхазской АССР Владиславу Ардзинба пришлось превратиться в Верховного Главнокомандующего, и научиться не только проводить сложнейшие международные переговоры, но и вести за собой армию и ополченцев.

«Главное свойство политического руководителя – это умение поднять дух народа. Нашему президенту то удалось, поскольку он обладал таким даром», - говорил про Ардзинба Фазиль Искандер.

Тогда на помощь Абхазии поднялись все народы Северного Кавказа, юга России, приехали соотечественники из-за рубежа. И спустя год кровавых боев, эта война завершилась безоговорочной победой и обретением независимости.

«Конечно, после тех событий 2008 года, когда Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, это была великая радость. Это было достижение цели. Владислав Григорьевич, который говорил, что вся моя жизнь посвящена свободе Абхазии, воочию увидел исполнение своей мечты. Это было счастье для него. Он хотел, чтобы абхазы могли спокойно жить и развиваться на своей земле, говорить на своем языке, строить свою государственность, никому при этом не мешать жить в мире и союзе со своими соседями», - говорил заместитель председателя Верховного Совета Абхазии (1992) Сократ Джинджолия.

О том, как страна боролась за свободу и что делает для сохранения мира спустя 30 лет, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».