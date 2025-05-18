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«Зенит» обыграл «Ростов» и сохранил шансы на чемпионство

Последний тур в РПЛ состоится 24 мая, «Зенит» примет на своем поле грозненский «Ахмат», а в гости к «Краснодару» приедет московское «Динамо».
Ян Брацкий 2025-05-18 22:07:48
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

Вопрос чемпионства в Российской премьер-лиге отложен до 24 мая. Футболисты «Зенита» сегодня обыграли «Ростов» в предпоследнем, 29-м туре и сохранили шансы на первое место.

Встреча в Ростове завершилась со счетом 1:0. Игру подопечные Семака «сделали» в первом тайме, когда нападающий Александр Соболев точно пробил на 30-й минуте.

За считанные секунды до финального свистка игроки и болельщики петербургского клуба пережили несколько неприятных минут. Защитник «Ростова» Максим Осипенко ударом из штрафной протолкнул мяч мимо вратаря в сетку, сравняв счет. Однако видеоассистент судьи определил положение вне игры.

Перед последним туром РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 63 очка. Идущий первым «Краснодар» - 64 очка. Каждой из команд осталось сыграть по одной игре.

«Сине-бело-голубым» предстоит встретиться с грозненским «Ахматом», а «быки» примут московское «Динамо». Игры пройдут 24 мая. Каждой команде необходимо побеждать. В случае равенства очков на первое место выйдет «Зенит» за счет преимущества по голам в личных встречах.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Зенит #Краснодар #рпл #Ростов
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