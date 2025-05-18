МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дагестане из-за проливных дождей частично обрушился мост XV века

Прокуратура республики проведет проверку случившегося, есть риск полного обрушения.
Лиза Губина 2025-05-18 21:17:14
© Фото: @procuratura05, Telegram

В Дахадаевском районе Дагестана из-за проливных дождей и снега произошло частичное обрушение автомобильного моста, построенного в XV веке, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Ведомство проведет проверку случившегося.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране объектов культурного наследия», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

После специалисты также рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Мост в дагестанском селе Кунки находится в муниципальной собственности и считается объектом культурного наследия. По данным телеканала Mash-Gor, по нему дети добирались в местную школу, есть риск полного обрушения.

#Дагестан #мост #Прокуратура #объект культурного наследия #частичное обрушение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 