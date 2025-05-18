В Дагестане из-за проливных дождей частично обрушился мост XV века

В Дахадаевском районе Дагестана из-за проливных дождей и снега произошло частичное обрушение автомобильного моста, построенного в XV веке, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. Ведомство проведет проверку случившегося.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране объектов культурного наследия», - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

После специалисты также рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Мост в дагестанском селе Кунки находится в муниципальной собственности и считается объектом культурного наследия. По данным телеканала Mash-Gor, по нему дети добирались в местную школу, есть риск полного обрушения.