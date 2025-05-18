В РСТ рассказали, какие курорты в РФ туристы выбирают вместо Анапы

Основными направлениями летнего туризма в России этим летом стали курорты Крыма, Краснодарского края и Абхазии, рассказал в беседе со «Звездой» Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов со ссылкой на бронирования.

Из-за ликвидации последствий разлива мазута в Анапе наши соотечественники стали чаще выбирать для отдыха Абхазию и Приазовье - Ейск и агломерация.

«Перераспределение туристического потока из Анапы идет прежде всего на другие курорты Черноморского побережья. В первую очередь, это Крым», - сказал Артур Абдюханов.

По словам эксперта, самыми загруженными месяцами станут июнь, июль, а также середина сентября - бархатный сезон.

Напомним, в начале мая в РСТ направили обращение в Минтранс с предложением рассмотреть возможность увеличения пропускной способности КПП при въезде на Крымский мост. По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 50% - на въезде образовывались многочасовые пробки.