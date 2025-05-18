Легенду «Динамо» Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

Международная федерация футбольной истории (IFFHS) признала бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина лучшим в истории. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В тройку лучших также попали звездный экс-голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон и бессменный страж ворот мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. В рейтинге лучших они заняли второе и третье места соответственно.

Среди других футбольных вратарей, отмеченных (IFFHS), испанец Икер Касильяс, итальянец Дино Дзофф, немец Оливер Кан и другие не менее знаменитые и заслуженные футболисты.

Напомним, Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года и бронзовый призер мундиаля 1966 года. Всю свою карьеру Яшин был верен московскому «Динамо». Пять раз он помог «бело-голубым» выиграть чемпионат СССР и трижды поднимал над головой Кубок СССР. Яшина не стало в 1990 году в возрасте 60 лет.