Рекламный щит упал на людей в аэропорту Шарм-эль-Шейха, погибла женщина

Рекламный щит упал в зоне вылета в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха. Погибла гражданка Казахстана, еще две пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД этой страны.

Связь с родными погибшей установлена. Двум пострадавшим женщинам оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Министр гражданской авиации Египта взял инцидент под личный контроль. На месте происшествия работают следователи.

Ранее СМИ сообщили о массовых задержаниях граждан России, Казахстана и Узбекистана. По данным МИД России, они связаны с работой правоохранительных органов по противодействию террористической угрозе. После досмотра и установления личности отпускают тех, кто не вызвал подозрений.