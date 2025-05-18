В Москве нашли две сумки с частями тела, задержан подозреваемый

В Москве нашли две сумки с частями тела мужчины. Задержан подозреваемый в убийстве, сообщило столичное Главное следственное управление СК России.

Первую черную сумку нашли ночью с 17 на 18 мая у жилого дома на улице Заповедной. В ней лежало тело мужчины с отрезанными конечностями.

Потом в парке «Яуза» у дома по улице Менжинского обнаружили другую спортивную сумку - темно-зеленую. В ней были фрагменты тела.

Задержан знакомый убитого, он 1989 года рождения. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как некий человек выгружает из багажника такси и несет тяжелую спортивную сумку.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.