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Мощный пожар охватил жилой дом в Орле

С помощью автоподъемника пожарные спасли 11 человек, еще 32 жильцов дома удалось эвакуировать.
Ирина Егорова 2025-05-18 01:20:40
© Фото: МЧС России © Видео: mchs_official, Telegram

Сильный пожар произошел в жилой девятиэтажке в Орле, сообщает 360.ru со ссылкой на МЧС России. Пожарные спасли из огня 11 человек при помощи автоподъемника, еще 32 жильцов удалось эвакуировать.

«Пожар уже локализован. Огнем повреждены балконы 7, 8 и 9 этажей», - уточняет ведомство.

Сообщается, что очаг возгорания находился в квартире на 7 этаже. На кадрах видно, что пламя перекинулось на этажи выше и соседние балконы. На месте работают 24 специалиста и 6 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. О причинах возникновения пожара не сообщается. Дом находится по адресу улица Нормандия-Неман, 99.

#пожар #дом #МЧС РФ #эвакуация #балкон #пожарные #орел #многоэтажка
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