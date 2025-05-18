Мощный пожар охватил жилой дом в Орле

Сильный пожар произошел в жилой девятиэтажке в Орле, сообщает 360.ru со ссылкой на МЧС России. Пожарные спасли из огня 11 человек при помощи автоподъемника, еще 32 жильцов удалось эвакуировать.

«Пожар уже локализован. Огнем повреждены балконы 7, 8 и 9 этажей», - уточняет ведомство.

Сообщается, что очаг возгорания находился в квартире на 7 этаже. На кадрах видно, что пламя перекинулось на этажи выше и соседние балконы. На месте работают 24 специалиста и 6 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. О причинах возникновения пожара не сообщается. Дом находится по адресу улица Нормандия-Неман, 99.