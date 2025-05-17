Боец Миф рассказал, почему с дробовиком проще охотиться на дроны

Расчет РЗСО «Град» 80-й арктической мотострелковой бригады получил боевую задачу и выдвинулся на позицию. Наша разведка с неба обнаружила пункт управления БПЛА противника на правом берегу Днепра в селе Станислав.

Боевики ВСУ засели сразу в нескольких зданиях. Задача наших бойцов - уничтожить их. Командир получил координаты цели, и расчет работает сначала двумя пристрелочными.

Считанные минуты на корректировку, и машина дает залп 18 зарядами. Стальные тучи сгущаются над позициями противника.

На кадрах объективного контроля виден только дым. Но в месте прилетов - настоящий адский котел, из которого нет спасения.

«Работу расчета оцениваю на "отлично". Работаем штатно, подавляем цели», - говорит командир реактивно-артиллерийского взвода с позывным Мясник.

Старший офицер батареи с позывным Мясник на спецоперации с 2022 года. Под его командованием расчет «Града» крушит цели одну за другой. За мужество при освобождении правого берега Днепра награжден медалью «За храбрость».

«В 2022 году работал на правом берегу Днепра. Уничтожено было прилично опорных пунктов, техники. За это и был удостоен», - говорит он.

РЗСО «Град» - приоритетная цель для противника, особенно во время боевой работы. Поэтому на огневой позиции ее всегда защищает стрелок. Боец с позывным Миф на гражданке был сельхозмеханизатором. А в январе 2023 года подписал контракт - чтобы почтить память отца, который погиб при выполнении боевой задачи. Тоже на СВО.

«И увидел себя в этой профессии. Больше мне подходит, чем та, на которую я учился», - рассказал радиотелефонист, гранатометчик с позывным Миф.

Он говорит, что научиться борьбе с дронами несложно. Главное - слушать старших и внимательно следить за небом.

«Птичка, какая бы ни была, летает со звуком. Ее слышно достаточно издалека. Вот хожу не с автоматом Калашникова, а с "Вепрем". Он бьет дробью, попасть намного легче», рассказывает Миф.

Расчет выполнил задачу. Очередная цель подавлена. Эти парни не считают себя героями. Но их точные удары сеют хаос в рядах противника и наносят весомый ущерб его живой силе и технике. За прошедшие сутки подразделениями группировки «Днепр» уничтожено до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.