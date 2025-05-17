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Бойцы показали разгром опорника дроном «Молния-1» с миной на борту

Оператор успешно преодолел средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.
2025-05-17 06:36:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников «Молния-1» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» разгромили взводный опорный пункт, технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Их работу показало Минобороны России.

Для ликвидации мелких мобильных групп боевиков наши бойцы применяют разные беспилотники. Разведка работает круглые сутки. По разведанным целям бьют FPV-дронами, БПЛА самолетного типа «Молния-1» и артиллерией.

Операторы БПЛА «Молния-1» 44-го армейского корпуса показали уничтожение опорного пункта противотанковой миной ТМ-62 с измененным взрывателем. Ее прикрепили к беспилотнику в качестве боевой части.

Конструкция дрона позволяет быстро установить мину. Подготовка к вылету занимает до 15 минут. Получив команду, после проверки соединений операторы-саперы запускают беспилотник.

Оператор успешно преодолел средства радиоэлектронной борьбы ВСУ. «Молния» точно атаковала и уничтожила позиции противника мощным взрывом.

Опыт сотен часов налета позволяет уничтожать объекты противника даже в сложных погодных условиях. Бойцы следуют маршруту от точки запуска до цели на предельно малых высотах.

БПЛА «Молния-1» превосходит FPV-дрон по дальности удара и грузоподъемности. Пластиковый каркас беспилотника защищает оборудование от влаги и позволяет преодолевать десятки километров.

Дрон запускается катапультой. Компрессор создает давление, и система выдувает беспилотник в полет. Управление осуществляется через специальные очки, как у FPV-дронов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #дроны #харьковское направление #Группировка войск Север #Молния-1
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