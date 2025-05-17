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Пушилин рассказал о последствиях удара киевского режима из HIMARS

Украинские боевики атаковали населенные пункты Владимировка и Светлодарск.
Ян Брацкий 2025-05-17 22:21:14
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Один человек погиб, еще трое получили ранения после очередной атаки киевского режима в Донецкой народной республике. На этот раз боевики применили реактивную систему залпового огня американского производства HIMARS.

Глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал подробности трагедии.

«Во Владимировке Волновахского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина 1969 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 г.р.», - написал Пушилин.

Под огнем националистов оказался и Светлодарск. Там в результате применения врагом РСЗО HIMARS пострадали мужчина 1957 года рождения и 21-летняя девушка.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В результате действий ВСУ в Светлодарске повреждены три дома и гражданские автомобили.

#ДНР #ВСУ #пушилин #светлодарск #владимировка #РСЗО HIMARS
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