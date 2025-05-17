Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию, избившего обухом топора возлюбленную, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутия Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления на срок один месяц 11 суток», - говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что ходатайство подозреваемого об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий оставили без удовлетворения.

Так, речь идет о статьях об угрозе убийством, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, а также о покушении на убийство.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года в подмосковном доме в Одинцовском городском округе между Хубутией и Юлией Ван произошла ссора, в ходе которой пострадавшую ударили обухом топора. В результате у девушки зафиксировали закрытый перелом кисти, а также множественные ушибы и раны.