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Путин поручил до 2030 года запустить газопровод Волхов-Мурманск

В Кремле ждут доклад по этому вопросу до 1 июля 2025 года.
Ян Брацкий 2025-05-17 18:23:20
© Фото: Stefan Puchner dpa Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством до 2030 года построить и запустить газопровод Волхов - Мурманск. Полный список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с ПАО "Газпром" <...> с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов - Мурманск», - поручил Путин.

В Кремле ждут доклад по этому вопросу до 1 июля 2025 года. Далее исполнители будут отчитываться о проделанной работе один раз в год.

Кроме того, президент распорядился не позднее следующего года приступить к строительству двух универсальных атомных ледоколов. До 2029 года начнутся работы по возведению моста чрез реку Обь. Новая переправа войдет в состав Северного широтного хода, говорится на сайте президента.

Также Владимир Путин поручил утвердить график расселения аварийного жилья Арктической зоны. Эту работу нужно завершить до 2035 года. А пятью годами раньше в Воркуте появится отреставрированный аэропорт. К слову, новую воздушную гавань построят и в бухте Ефремова полуострова Таймыр.

#Путин #Кремль #газпром #трубопровод #Президент
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