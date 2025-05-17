«Краснодар» выбил «Оренбург» в Первую лигу и оторвался от «Зенита»

Футболисты «Краснодара» обыграли «Оренбург» на его поле и увеличили отрыв от петербургского «Зенита» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Матч 29-го тура РПЛ в Оренбурге закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. К слову, в первом тайме игра складывалась не в их пользу. Хозяева забили уже на седьмой минуте игры, отличился Брайан Мансилья.

К исходу первой половины встречи Джон Кордоба восстановил равновесие, а гол Лукаса Оласа вывел «Краснодар» вперед.

Набрав 64 очка, подопечные Мурада Мусаева упрочили свое лидерство в таблице. По состоянию на 17 мая, они на четыре очка опережают «Зенит» из Санкт-Петербурга, игроки которого также претендуют на золото российской премьеры.

Петербуржцы проведут свой матч завтра. В соперниках у них неуступчивый «Ростов», который еще и будет играть на своем поле.

Что касается футболистов «Оренбурга», то с 15 очками они потеряли все шансы сохранить прописку в РПЛ и вылетели в Первую лигу, где ранее также оказался воронежский «Факел».