В подмосковном Раменском произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

На Новорязанском шоссе в подмосковном Раменском произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и легковушки. Предварительно, есть трое пострадавших. О жертвах на данный момент не известно.

На месте присутствует реанимация, а также сотрудники ГАИ и полиция, правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего. На кадрах с места видно, что автобус врезался в грузовое авто - перед превратился в груду металла и осколков.

Движение в районе сильно заторможено, сообщают очевидцы.