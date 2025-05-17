В подмосковном Раменском произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

На Новорязанском шоссе в подмосковном Раменском произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и легковушки. Предварительно, есть трое пострадавших. О жертвах на данный момент не известно.
На месте присутствует реанимация, а также сотрудники ГАИ и полиция, правоохранители выяснят обстоятельства произошедшего. На кадрах с места видно, что автобус врезался в грузовое авто - перед превратился в груду металла и осколков.
Движение в районе сильно заторможено, сообщают очевидцы.
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